Sepè Le Mokò | si tingono di jazz le avventure anarchiche griffate Totò

(Di mercoledì 1 giugno 2022) «Senza amici non si va da nessuna parte», scrive in chiusura nelle note del suo nuovo disco Daniele Sepe, uno che da sempre con la sua ciurma di amici e L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

... Flo in Brave ragazze (13), Eugenio Finardi in Eufonia suite (14) e Daniele Sepe che debutta inle(28). A febbraio: Tony Cercola in Suonando mi racconto. Storia di un percussautore (giorno ...Per questo Daniele Sepe, celebre musicista napoletano, ha scelto di dedicare un album proprio alle musiche dei film di Totò, che si intitolerà 'le'. 'Questo album è un debito di ...