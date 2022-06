Sei sorelle, anticipazioni 2 giugno 2022: Adela fa una brutta scoperta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Adela, la maggiore delle sorelle Silva, farà una scoperta che la lascerà a dir poco interdetta. La donna, stando alla trama della puntata Sei sorelle in onda il 2 giugno 2022, scoprirà che il padre aveva accumulato dei debiti e rischiava la bancarotta. Nel frattempo, lo zio Ricardo cercherà un modo per rovinare le nipoti. Sei sorelle, puntata 2 giugno 2022: Don Ricardo vuole rovinare le nipoti Don Ricardo, il perfido zio delle sorelle Silva che detiene il 50% dell'azienda, non sopporterà il fatto che il fratello Fernando sia partito (questo è ciò che hanno fatto credere le ragazze per non avere problemi) e non voglia riceverlo. Inoltre, vorrà riappropriarsi della fabbrica e per tale motivo sarà disposto a ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 1 giugno 2022), la maggiore delleSilva, farà unache la lascerà a dir poco interdetta. La donna, stando alla trama della puntata Seiin onda il 2, scoprirà che il padre aveva accumulato dei debiti e rischiava la bancarotta. Nel frattempo, lo zio Ricardo cercherà un modo per rovinare le nipoti. Sei, puntata 2: Don Ricardo vuole rovinare le nipoti Don Ricardo, il perfido zio delleSilva che detiene il 50% dell'azienda, non sopporterà il fatto che il fratello Fernando sia partito (questo è ciò che hanno fatto credere le ragazze per non avere problemi) e non voglia riceverlo. Inoltre, vorrà riappropriarsi della fabbrica e per tale motivo sarà disposto a ...

