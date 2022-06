Scuola non trova il bus con la pedana: Cosimo escluso dalla gita perché disabile (Di mercoledì 1 giugno 2022) La gita scolastica per ogni alunno è l'evento più bello dell'anno, ma per Cosimo un bambino di 9 anni affetto da displasia fibrosa poliostotica si è trasformata in un incubo . Suo padre lo ha ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lascolastica per ogni alunno è l'evento più bello dell'anno, ma perun bambino di 9 anni affetto da displasia fibrosa poliostotica si è trasformata in un incubo . Suo padre lo ha ...

