Ruud-Rune in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Casper Ruud se la vedrà contro Holger Rune nei quarti di finale del Roland Garros 2022. Tutto pronto per uno scoppiettante derby scandinavo in cui entrambi i giocatori vanno a caccia della prima semifinale slam in carriera. Il norvegese ha faticato contro Sonego, spuntandola al quinto, ed ha ceduto un set anche contro Tsonga e Hurkacz. Tuttavia, nella parte bassa del tabellone, è il giocatore più a suo agio sulla terra rossa. Il danese sta invece vivendo due settimane fantastiche, impreziosite da una grande vittoria ai danni di Tsitsipas, favorito numero uno per la finale. I due si sono incontrati in tre occasioni, sempre sulla terra e sempre con vittoria di Ruud. Tuttavia Rune fa progressi a vista d’occhio e non va assolutamente sottovalutato. SEGUI LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Casperse la vedrà contro Holgernei quarti di finale del. Tutto pronto per uno scoppiettante derby scandinavo in cui entrambi i giocatori vanno a caccia della prima semifinale slam in carriera. Il norvegese ha faticato contro Sonego, spuntandola al quinto, ed ha ceduto un set anche contro Tsonga e Hurkacz. Tuttavia, nella parte bassa del tabellone, è il giocatore più a suo agio sulla terra rossa. Il danese sta invece vivendo due settimane fantastiche, impreziosite da una grande vittoria ai danni di Tsitsipas, favorito numero uno per la finale. I due si sono incontrati in tre occasioni, sempre sulla terra e sempre con vittoria di. Tuttaviafa progressi a vista d’occhio e non va assolutamente sottovalutato. SEGUI LA ...

