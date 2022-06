Roma sul profilo di Farias | pronta l’offerta | ma spunta una concorrente

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Come riporta la Gazzetta dello Sport, laavrebbe messo gli occhi su Facundo, attaccante e trequartista 20enne in forza al Colon. I giallorossi sarebbero pronti a offrire una cifra importante che si aggira intorno ai 12 milioni di euro. L’obiettivo è superare la concorrenza di alcuni club tra cui: Udinese, Fiorentina, Atalanta e soprattutto Juventus, la quale avrebbe già manifestato un forte interesse per l’argentino.Juventus Lasarebbe dunque intenzionata a spendere una cifra importante per, il quale in Argentina, viene considerato un talento importante per il futuro della nazionale. In patria emergono paragoni importanti, in particolare le sue caratteristiche, ricordano molto quelle dell’ex giocatore dell’Atalanta, ora in forza al ...