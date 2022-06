Real Madrid, Bale dice addio: “Grazie a tutti, ho vissuto un sogno” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Scrivo questo messaggio per dire Grazie a tutti i miei compagni di squadra, passati e presenti, i miei manager, lo staff e ai fan mi hanno sostenuto. Sono arrivato qui 9 anni fa come un giovane che voleva Realizzare il mio sogno di giocare per il Real Madrid. Indossare questa maglia, portare lo stemma sul petto, giocare al Santiago Bernabéu, vincere titoli e far parte di ciò per cui è così famoso questo club, vincere la Champions League”. Gareth Bale ha annunciato così l’addio al Real Madrid dopo ben nove anni vissuti più tra ombre che tra luci: “Ora posso guardare indietro, riflettere e dire con onestà che questo sogno è diventato una Realtà e molto, molto bella. Far parte della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Scrivo questo messaggio per direi miei compagni di squadra, passati e presenti, i miei manager, lo staff e ai fan mi hanno sostenuto. Sono arrivato qui 9 anni fa come un giovane che volevaizzare il miodi giocare per il. Indossare questa maglia, portare lo stemma sul petto, giocare al Santiago Bernabéu, vincere titoli e far parte di ciò per cui è così famoso questo club, vincere la Champions League”. Garethha annunciato così l’aldopo ben nove anni vissuti più tra ombre che tra luci: “Ora posso guardare indietro, riflettere e dire con onestà che questoè diventato unatà e molto, molto bella. Far parte della ...

