Presenza a sorpresa nel raduno del Milan: succederà dal 4 luglio (Di mercoledì 1 giugno 2022) A Casa Milan inizia l’era RedBird. Dopo le firme per il passaggio di proprietà per 1,2 miliardi di euro, è arrivato anche l’annuncio ufficiale che completa l’operazione. Comunicazione che sancisce definitivamente l’acquisto della maggioranza del club di via Aldo Rossi. Il closing è previsto entro il mese di settembre 2022 ed Elliott rimarrà come socio di minoranza. “Onorati di far parte della storia del Milan, entusiasti di poterne scrivere il prossimo capitolo “, ha dichiarato Gerry Cardinale, numero uno del fondo d’investimento americano. Aldo Calciomercato MilanContemporaneamente all’ufficialità del passaggio societario, c’è stata anche la conferma di Massara e Maldini, autori del Milan campione d’Italia, nei suoi protagonisti. Tra le eredità del duo dirigenziale c’è anche Yacine Adli, centrocampista offensivo, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 giugno 2022) A Casainizia l’era RedBird. Dopo le firme per il passaggio di proprietà per 1,2 miliardi di euro, è arrivato anche l’annuncio ufficiale che completa l’operazione. Comunicazione che sancisce definitivamente l’acquisto della maggioranza del club di via Aldo Rossi. Il closing è previsto entro il mese di settembre 2022 ed Elliott rimarrà come socio di minoranza. “Onorati di far parte della storia del, entusiasti di poterne scrivere il prossimo capitolo “, ha dichiarato Gerry Cardinale, numero uno del fondo d’investimento americano. Aldo CalciomercatoContemporaneamente all’ufficialità del passaggio societario, c’è stata anche la conferma di Massara e Maldini, autori delcampione d’Italia, nei suoi protagonisti. Tra le eredità del duo dirigenziale c’è anche Yacine Adli, centrocampista offensivo, ...

Advertising

____purple0 : che poi ragazzi,ma figuratevi se fosse una sorpresa per lui la presenza di jess stasera,è chiaro lo sapesse #jeru - ricci_ricci4 : RT @v1en1Ame: Quindi la sorpresa sarebbe la radio in presenza ok fiufff #tz101 - ricci_ricci4 : RT @Chiara762: La sorpresa è la radio in presenza #tz101 - Chiara556 : RT @Chiara762: La sorpresa è la radio in presenza #tz101 - NadiaArgento : RT @Chiara762: La sorpresa è la radio in presenza #tz101 -

Sono sei le nuove cucciolate di orso sui monti del Trentino Per evitare incontri a sorpresa con gli orsi è utile fare del rumore ogni tanto (ad esempio parlare ...ricordarsi di tenere il proprio cane al guinzaglio quando ci si muove in zone di presenza del ... Weekend a Roma: cosa fare sabato 4 e domenica 5 giugno ... invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a sorpresa, una ... David di Donatello per il migliore regista esordiente), alla presenza dell'autore e del conduttore, ... La Stampa Per evitare incontri acon gli orsi è utile fare del rumore ogni tanto (ad esempio parlare ...ricordarsi di tenere il proprio cane al guinzaglio quando ci si muove in zone didel ...... invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a, una ... David di Donatello per il migliore regista esordiente), alladell'autore e del conduttore, ... Sanremo, arrivo a sorpresa di una nave da crociera (Video)