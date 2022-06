Pomeriggio 5 | Alessandra Mussolini scoppia in lacrime e Barbara D’Urso chiede alla regia di non inquadrarla | “Amore… bella Maria e bella Alessandra”

Advertising

Mansarda8 : @AlessandraDiCo7 buongiorno Alessandra ??meglio buon pomeriggio ?? - zazoomblog : Barbara D’Urso Alessandra Mussolini crolla in diretta a Pomeriggio 5: il sostegno della conduttrice - #Barbara #D’… - BrindusaB1 : RT @Rebeka80721106: @GuernseyJuliet @AlessandraCicc6 @BrindusaB1 @gherbitz @lagatta4739 @NadiaZanelli1 @SorayaFasulo @CleliaMussari @battia… - SorayaFasulo : RT @Rebeka80721106: @GuernseyJuliet @AlessandraCicc6 @BrindusaB1 @gherbitz @lagatta4739 @NadiaZanelli1 @SorayaFasulo @CleliaMussari @battia… - redne2013 : RT @Rebeka80721106: @GuernseyJuliet @AlessandraCicc6 @BrindusaB1 @gherbitz @lagatta4739 @NadiaZanelli1 @SorayaFasulo @CleliaMussari @battia… -

IL GIORNO

... nelprenderà il via " Musica in Vigna ". Appuntamento a partire dalle 16.30 nella ... Qui sarannoed Emanuele a condurre i visitatori in una visita in azienda con allevamento ...La politica non è riuscita a controllare le lacrime a5, in studio si genera il caos e la conduttrice interviene per risolvere la situazione. E' successo a5 ,Mussolini scoppia in lacrime e la D'Urso cerca di rimediare. In studio si stava parlando di Lando Buzzanca e degli aspetti legali sulla salute degli anziani . A questo punto ... Caso Alessandra Appiano: l’ultimo sms, poi la morte. "Vediamoci nel pomeriggio" La crisi Ieri pomeriggio il sindaco è andato in Prefettura ... I suoi voti fedeli sono sei, mentre la minoranza ne ha quattro e Alessandra Consonni ne ha tre. Quindi deve per forza andare a cercarne.Grande partecipazione per la manifestazione "Spendiamoci per le scuole", il progetto promosso dal Centro Commerciale Le Ginestre e patrocinato dal Comune di Tremestieri Etneo ...