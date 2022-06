(Di mercoledì 1 giugno 2022) L'inflazione corre, come certificato ieri dai dati Istat, e la sua accelerazione si traduce in una nuova ondata di rincari che coinvolge soprattutto i beni alimentari. Un...

Advertising

stebellentani : Da inizio guerra, il prezzo del grano è aumentato del 31%, farina + 50%, l'olio di girasole quasi +70%, burro +50%,… - giampaolo_baio : RT @stebellentani: Da inizio guerra, il prezzo del grano è aumentato del 31%, farina + 50%, l'olio di girasole quasi +70%, burro +50%, mais… - nebulosa_mente : @lordmusai Padella con burro (ma l’ho finito e ho messo olio evo) - Giovann83034657 : RT @stebellentani: Da inizio guerra, il prezzo del grano è aumentato del 31%, farina + 50%, l'olio di girasole quasi +70%, burro +50%, mais… - nowis_o : RT @stebellentani: Da inizio guerra, il prezzo del grano è aumentato del 31%, farina + 50%, l'olio di girasole quasi +70%, burro +50%, mais… -

Today.it

...rispetto a maggio 2021 e che certo risente dell'effetto Ucraina e del blocco dell'import dell'di girasole e che segna un balzo del 5,7% in appena un mese. Al secondo posto della top 20 il...La panna fresca Vegetale o di origine animale, la panna fresca è più leggera dele ha un sapore più delicato dell'extravergine di oliva. Il suo utilizzo come sostituto delpermette ... Olio, burro e farina: la stangata è nel carrello (ma non solo) Fare la spesa è diventato un salasso per i consumatori italiani con l’inflazione che è letteralmente decollata, con un aumento del costo della vita che tradotto in soldoni significa una stangata su ba ...Di fronte agli aumenti dei prezzi del carrello torna la lista della spesa in 4 famiglie su 10 (38%) ma si va anche a caccia delle promozioni (38%) ...