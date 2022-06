Milan, subito problemi per Redbird: primo colpo mercato scatena la polemica (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Gazzetta parla di un'offerta di 25 milioni più Saelemaekers alla Roma, che per ora non sembra intenzionata ad accettare ma la trattativa è appena iniziata. Il dialogo - scrive il giornale rosa - ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Gazzetta parla di un'offerta di 25 milioni più Saelemaekers alla Roma, che per ora non sembra intenzionata ad accettare ma la trattativa è appena iniziata. Il dialogo - scrive il giornale rosa - ...

