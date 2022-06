Advertising

sportli26181512 : 'Milan, Ferreira Carrasco prima scelta in caso di cessione di Leao': I dirigenti rossoneri puntano a blindare il po… -

Corriere dello Sport

Definito il passaggio di proprietà , in casapuò partire la programmazione del futuro, prossimo e anteriore. L'agenda dei vertici di RedBird è ricca e prevede come prima tappa il rinnovo dei contratti del direttore sportivo Ricky Massara e ...Ma in quella finale tra i lusitani c'era un campione indiscusso, un certo Da Silvadetto ... di cui ne diverrà il miglior marcatore della storia con 638 gol in 614 partite, e dunque il... "Milan, Ferreira Carrasco prima scelta in caso di cessione di Leao" ma intanto secondo il quotidiano spagnolo tra i profili ritenuti adatti dal management rossonero c’è quello del belga Yannick Ferreira Carrasco dell’Atletico Madrid, seguito già in passato dal Milan.Secondo il quotidiano spagnolo i rossoneri potrebbero puntare sull'esterno belga dell'Atletico in caso di addio del portoghese: clausola da 60 milioni, occhio al Newcastle ...