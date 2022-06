L'infezione e il ricovero, indiscrezioni-choc su Giancarlo Magalli: ecco le sue condizioni (Di mercoledì 1 giugno 2022) Costretto a un ricovero di diversi giorni in ospedale Giancarlo Magalli. Il motivo? Un'infezione, come da lui confessato al settimanale Nuovo Tv. In effetti il conduttore, dopo la partecipazione a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, era sparito dalla scena. Adesso si conoscono i motivi: dei non meglio precisati problemi di salute. Magalli, comunque, non è voluto scendere nei dettagli della sua condizione. Tuttavia, ha assicurato di stare meglio e di essersi rimesso a lavoro. Il conduttore ha già scritto tre nuovi quiz che ha proposto in Rai. Adesso starebbe aspettando di ricevere delle risposte dall'azienda, quindi si tratterebbe solo di progetti per ora e non c'è nulla di certo. L'ultimo format che Magalli ha condotto, Una parola di troppo, andato in onda su Rai 2 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Costretto a undi diversi giorni in ospedale. Il motivo? Un', come da lui confessato al settimanale Nuovo Tv. In effetti il conduttore, dopo la partecipazione a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, era sparito dalla scena. Adesso si conoscono i motivi: dei non meglio precisati problemi di salute., comunque, non è voluto scendere nei dettagli della sua condizione. Tuttavia, ha assicurato di stare meglio e di essersi rimesso a lavoro. Il conduttore ha già scritto tre nuovi quiz che ha proposto in Rai. Adesso starebbe aspettando di ricevere delle risposte dall'azienda, quindi si tratterebbe solo di progetti per ora e non c'è nulla di certo. L'ultimo format cheha condotto, Una parola di troppo, andato in onda su Rai 2 ...

