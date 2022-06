L’esercito dei cani bagnini per l’Estate 2022: da Chanel al mastino Thor, ecco chi vigilerà sulle nostre acque (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sulla spiaggetta del Lago del Salto in provincia di Rieti si sono svolte le prove per rinnovare il brevetto di bagnini ad una squadra speciale di labrador, Golden Retriever e terranova super addestrati. Un evento della durata di due giorni all’insegna del divertimento, emozione e spirito di gruppo con prove in acqua, tuffi, esercitazioni per le task force a sei zampe della SICS (Scuola Italian cani Salvataggio). In arrivo unità cinofile da tutta Italia Sono arrivate al lago in provincia di Rieti unità cinofile provenienti da Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia Calabria e Sicilia. cani e conduttori sono stati esaminati da Roberto Gasbarri, Responsabile SICS Area Centro-Meridionale e Ferruccio Pilenga, Presidente nazionale Scuola Italiana Cane Salvataggio. Quest’ultimo accompagnato da Reef, la cucciola di terranova ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sulla spiaggetta del Lago del Salto in provincia di Rieti si sono svolte le prove per rinnovare il brevetto diad una squadra speciale di labrador, Golden Retriever e terranova super addestrati. Un evento della durata di due giorni all’insegna del divertimento, emozione e spirito di gruppo con prove in acqua, tuffi, esercitazioni per le task force a sei zampe della SICS (Scuola ItalianSalvataggio). In arrivo unità cinofile da tutta Italia Sono arrivate al lago in provincia di Rieti unità cinofile provenienti da Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia Calabria e Sicilia.e conduttori sono stati esaminati da Roberto Gasbarri, Responsabile SICS Area Centro-Meridionale e Ferruccio Pilenga, Presidente nazionale Scuola Italiana Cane Salvataggio. Quest’ultimo accompagnato da Reef, la cucciola di terranova ...

