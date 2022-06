Leasys - Reefilla e Screevo | start-up premiate per elettriche e automazione

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 1 giugno 2022) In comune, hanno la doppia "ee" nel nome, ovviamente da pronunciare "i", per capirsi: rifilla, cioè fai il pieno, e scrivi, cioè trasforma i comandi vocali. Sono due-up,, che offre un servizio di ricarica mobile della batteria dei veicoli elettrici e di calcolo del fabbisogno in modo predittivo, e, che ha realizzato un assistente virtuale che trasforma gli input vocali in dati testuali e riduce le attività manuali di data entry. L'altra cosa in comune è che sono le vincitrici dell'ultima edizione di Digital Factory, iniziativa di, leader del noleggio a lungo termine in Italia, del gruppo Stellantis e I3P, l'Incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino. Le due giovani imprese, grazie a questo riconoscimento, riceveranno ora le risorse per sviluppare un Proof-of-Concept (PoC) ...