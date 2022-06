Ladispoli | scontro nella notte tra due auto | 2 ragazzi estratti dalle lamiere

(Di mercoledì 1 giugno 2022)– I Vigili del fuoco di Cerveteri, questa, alle 2.30 hanno risposto ad una chiamata di soccorso per incidente stradale. Lotra duedi media cilindrata è avvenuto al chilometro 35 della statale Aurelia, trae Marina di San Nicola. Due giovanidi nazionalità italiana, per cause in corso di accertamento hanno perso il controllo dei loro veicoli impattando violentemente tra loro. I Vvf arrivati immediatamente sul posto hanno liberato iaffidandoli alle cure del personale sanitario del 118. Nonostante la violenza dello, i conducenti dei due veicoli, apparentemente non sembrava versassero in gravi condizioni. Sul posto Era presente anche una ...

Advertising

Civonline

, violentotra due auto sull'Aurelia I Vigili del fuoco di Cerveteri, questa notte, alle ore 02.30 hanno risposto ad una chiamata di soccorso per incidente stradale. L'impatto tra due ......una soluzione entro il 15 giugno e si vota convintamente il 15 giugno oppure andare allo... sono diversi i comuni balneari chiamati alle urne: oltre ae Gaeta , c'è Sabaudia , centro ... Ladispoli, scontro tra due auto sull'Aurelia Due giovani sono rimasti feriti la scorsa notte in uno scontro tra due vetture sulla via Aurelia. I vigili del fuoco di Cerveteri, alle ore 2:30, hanno risposto a una chiamata di soccorso per incident ...Incidente nella notte in via Boccea, nei pressi della stazione della Metro A Cornelia. Davanti al noto fast food Mondo Arancina, una macchina si è ribaltata. Per il momento non è chiaro se e quante pe ...