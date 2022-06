La conosce su Fb e la perseguita | a giudizio stalker

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Un'amicizia nata su Facebook si è trasformata in un incubo per una ragazza romana di 25 anni diventata oggetto delle attenzioni morbose e di una aggressione fisica da parte di un 38enne di origini ...

