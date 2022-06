Felix, chi è il rapper che spopola su Twitter? Ecco perché tutti ne parlano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Su Twitter spopola il rapper Felix, si tratta di un cantante molto amato dalle nuove generazioni. Vediamo chi è, che cosa fa e perché è così famoso. Chiunque è iscritto sul social, sicuramente si è imbattuto sul nome di Felix tra le tendenze. Il rapper, infatti, spesso e volentieri è al centro delle varie discussioni, Leggi su youmovies (Di mercoledì 1 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Suil, si tratta di un cantante molto amato dalle nuove generazioni. Vediamo chi è, che cosa fa eè così famoso. Chiunque è iscritto sul social, sicuramente si è imbattuto sul nome ditra le tendenze. Il, infatti, spesso e volentieri è al centro delle varie discussioni,

Advertising

cbc556bddb364a1 : @tashunkawitko65 @BarbaraBorelli2 @OfficialASRoma Secondo te chi ne ha giocate di più Felix o Feratovic per esempio… - uyyyyyam : @lightbane_t Io devo gridare. IERI sera mi è capitato su YouTube un video dove Felix diceva di non aver mai baciato… - uyyyyyam : IN ORDINE: FELIX as my bias stava x imboccarmi e poi era cosi vicino che stava x baciarmi PALESEMENTE ma poi mi ha… - HERETHESUPREME : vabbè voglio dire chi è che non è follemente innamorato di felix - Felix_il_gatto : RT @nerosolari: Chi è l'imperialista ? ... -