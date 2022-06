Dove si trova l’Isola dei Famosi 2022? Ecco in quale luogo lo fanno (Di mercoledì 1 giugno 2022) l’Isola dei Famosi è tornata con una nuova edizione da lunedì 21 marzo 2021. Il reality show di Canale 5 è già iniziato e sta intrattenendo tantissimi spettatori, che tra le tante cose si chiedono Dove si trova l’Isola in cui diversi vip sono “naufragati” per vincere il programma e in quale luogo lo fanno. Come accaduto l’anno scorso, i concorrenti si trovano a Cayos Cochinos, un arcipelago di 14 isolotti situato in Honduras. QUANDO FINISCE l’Isola DEI Famosi? IL MONTEPREMI luogo ISOLA DEI Famosi 2022 Dove si svolge l’Isola dei Famosi 2022? Si svolge nell’arcipelago delle Cayos ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022)deiè tornata con una nuova edizione da lunedì 21 marzo 2021. Il reality show di Canale 5 è già iniziato e sta intrattenendo tantissimi spettatori, che tra le tante cose si chiedonosiin cui diversi vip sono “naufragati” per vincere il programma e inlo. Come accaduto l’anno scorso, i concorrenti sino a Cayos Cochinos, un arcipelago di 14 isolotti situato in Honduras. QUANDO FINISCEDEI? IL MONTEPREMIISOLA DEIsi svolgedei? Si svolge nell’arcipelago delle Cayos ...

