Deve essere fatto per durare più a lungo, non essere sostenibile (Di mercoledì 1 giugno 2022) Abbiamo sbagliato a tradurre una parola, che però è diventata nel tempo un mantra per chiunque. E sbagliando la traduzione, l'abbiamo ammantata di un significato diverso da quello per cui era stata pensata, dando origine a uno dei più grandi fraintendimenti della nostra epoca. Ce l'ha ricordato Carlo Petrini, uno dei maggiori pensatori del cibo del nostro tempo, durante la celebrazione dei 40 anni dell'Associazione Le Soste, una delle più prestigiose d'Italia, che taglia questo traguardo pubblicando una guida che racconta tutti i ristoranti che ne fanno parte. Proprio durante la presentazione ufficiale, il fondatore di Slow Food ha preso la parola per spiegarci quanto siamo stati avventati a tradurre "Sustainable" con sostenibilità, incorrendo in un errore di lingua, ma soprattutto di significato. «Hanno ragione i nostri cugini, i francesi, che traducono "sostenibile" ...

