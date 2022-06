“Chi l’ha visto”, i casi della puntata di stasera (Di mercoledì 1 giugno 2022) stasera, mercoledì 1° giugno, andrà in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. Il programma si potrà vedere questa sera alle 21.20 su Rai3 oppure in streaming su Raiplay. Chi l’ha visto? anticipazione della puntata di stasera, 1° giugno: i casi Federica Sciarelli stasera tornerà sul caso di Andreea Rabciuc, la campionessa di tiro a segno sparita da Montecarotto, un paesino delle Marche, dopo aver partecipato a una festa in un vecchio casolare. Con interviste e aggiornamenti in ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 1 giugno 2022), mercoledì 1° giugno, andrà in onda una nuovadi “Chi?”. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuticronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. Il programma si potrà vedere questa sera alle 21.20 su Rai3 oppure in streaming su Raiplay. Chi? anticipazionedi, 1° giugno: iFederica Sciarellitornerà sul caso di Andreea Rabciuc, la campionessa di tiro a segno sparita da Montecarotto, un paesino delle Marche, dopo aver partecipato a una festa in un vecchio casolare. Con interviste e aggiornamenti in ...

