Chi l’ha visto, casi 1 giugno: Andreea Rabciuc e Annamaria Sorrentino (Di mercoledì 1 giugno 2022) Questa sera, mercoledì 1 giugno, su Raitre andrà in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli ed incentrata sui casi di cronaca nera e scomparsa. Il programma andrà in onda dalle ore 21.20 circa in contemporanea streaming su RaiPlay. I casi della serata vedranno al centro un nuovo approfondimento su due gialli: la scomparsa di Andreea Rabciuc e Annamaria Sorrentino. Il caso di Andreea Rabciuc a Chi l’ha visto Prosegue l’inchiesta di Chi l’ha visto in merito al giallo relativo alla scomparsa di Andreea Rabciuc, giovane campionessa di tiro a segno ... Leggi su chihaucciso (Di mercoledì 1 giugno 2022) Questa sera, mercoledì 1, su Raitre andrà in onda un nuovo appuntamento con Chi, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli ed incentrata suidi cronaca nera e scomparsa. Il programma andrà in onda dalle ore 21.20 circa in contemporanea streaming su RaiPlay. Idella serata vedranno al centro un nuovo approfondimento su due gialli: la scomparsa di. Il caso dia ChiProsegue l’inchiesta di Chiin merito al giallo relativo alla scomparsa di, giovane campionessa di tiro a segno ...

Advertising

christianrocca : Grazie Mario Draghi. Grazie a chi l’ha portato e a chi non l’ha rimosso da Palazzo Chigi per pensionarlo al Quirin… - Agenzia_Ansa : Chi non frequenta in classe l'ora di religione non ha neppure il pass per la visita, durante la gita con le maestre… - OfficialASRoma : È NOSTRA! L’ABBIAMO VINTA TUTTI! ?? È di chi c’era qui a Tirana, di chi era all’Olimpico, di chi era a casa, di chi… - dearanxiety_ : RT @stardmgvnm: Buon #PrideMonth?? a tuttx e siate liberi di amare chi volete. Tanti bacini per voi. Ricordando la scena di questi due che c… - annalis42615798 : @youjustdid GENIOOOOOOO....per chi l'ha fatto -