Calci al gatto | Zouma condannato a 180 ore di servizi sociali

(Di mercoledì 1 giugno 2022) 180 ore die il divieto di avere gatti in casa per i prossimi cinque anni. Questa la sentenza della Thames Magistrates' Court nei confronti di Kurt. Il 27enne difensore del West ...

...Il 27enne difensore del West Ham è stato giudicato colpevole di maltrattamenti ai danni di un. Il difensore francese si è dichiarato colpevole di aver preso ae schiaffeggiato il suo ...Cosa è successo Lo scorso febbraio il calciatore Kurt Zouma era finito su Snapchat con un video, nel quale veniva ripreso intento a prende ail suo. 'Giuro che lo ucciderò', diceva nel ...Il difensore francese del West Ham Kurt Zouma dovrà svolgere 180 ore di servizi sociali dopo essere stato giudicato colpevole di maltrattamenti ai danni di un gatto. Al 27enne, che si è dichiarato col ...Al 27enne, che si è dichiarato colpevole nell’udienza dei giorni scorsi per aver preso a calci e schiaffeggiato il suo gatto, la Thames Magistrates’ Court ha anche vietato di avere gatti in casa per i ...