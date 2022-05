«Voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquant’anni non voglio dimostrarne quaranta» (Di martedì 31 maggio 2022) A 42 anni Caterina Balivo sa perfettamente chi vuole essere: una donna che si ama e che rispetta il proprio corpo. Un corpo inevitabilmente cambiato rispetto a quando, diciannovenne, partecipava a Miss Italia. Ma è un cambiamento che la conduttrice televisiva accetta con consapevolezza. Caterina Balivo story guarda le foto Leggi anche › Caterina Balivo torna in tv. Condurrà un nuovo programma in prima serata Caterina Balivo e le tre taglie in più «Oggi porto tre ... Leggi su iodonna (Di martedì 31 maggio 2022) A 42 anni Caterina Balivo sa perfettamente chi vuole: una donna che si ama e che rispetta il proprio corpo. Un corpo inevitabilmente cambiato rispetto a quando, diciannovenne, partecipava a Miss Italia. Ma è un cambiamento che la conduttrice televisiva accetta con consapevolezza. Caterina Balivo story guarda le foto Leggi anche › Caterina Balivo torna in tv. Condurrà un nuovo programma in prima serata Caterina Balivo e le tre taglie in più «Oggi porto tre ...

Pubblicità

AntoVitiello : #Leao ad Abola: 'Al #Milan mi sento a casa. Ho altri due anni di contratto. Intoccabile? Sono felice di queste paro… - AnnamariaCerea : RT @pzzskA: Non voglio fare l'oculista ma, come gli è cambiato lo sguardo, lo abbiamo visto tutt?. È un bubi da proteggere, li ama ed ha… - noratazzadimate : RT @pzzskA: Non voglio fare l'oculista ma, come gli è cambiato lo sguardo, lo abbiamo visto tutt?. È un bubi da proteggere, li ama ed ha… - parolepertz : RT @pzzskA: Non voglio fare l'oculista ma, come gli è cambiato lo sguardo, lo abbiamo visto tutt?. È un bubi da proteggere, li ama ed ha… - CriticaMente610 : @petergomezblog @fattoquotidiano Da grande voglio essere #Landini! Che genio... -