Ucraina: Draghi, 'grano? L'importante è fare presto' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "L'Ue sta però cercando di muoversi anche su un altro fronte, quello di organizzare trasporti di grano via ferrovia", una via "più facile" rispetto a quella "di liberare i porti ma con una possibilità di trasporti più limitata". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. "L'importante è fare presto: se i silos non saranno svuotati non ci sarà posto per il nuovo raccolto". Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "L'Ue sta però cercando di muoversi anche su un altro fronte, quello di organizzare trasporti divia ferrovia", una via "più facile" rispetto a quella "di liberare i porti ma con una possibilità di trasporti più limitata". Così il premier Marioin conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. "L': se i silos non saranno svuotati non ci sarà posto per il nuovo raccolto".

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'E' essenziale che Putin non vinca questa guerra' ha detto Draghi intervenendo al vertice europeo. 'Deve essere l'U… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha partecipato alla prima giornata del Consiglio europeo straordinario #EUCO su Ucraina, Energ… - SkyTG24 : “È essenziale che #Putin non vinca questa guerra', ha affermato il premier #Draghi, intervenuto insieme agli altri… - OssaniAnna : RT @DomaniGiornale: ??ESCLUSIVO?? Cinque giorni dopo l’inizio dell’invasione russa in #Ucraina #Salvini e il suo consulente #Capuano hanno v… - Luxgraph : Draghi sul viaggio di Salvini: «L’importante è la trasparenza. La posizione dell’Italia non cambia» #corriere… -