Sonia Bruganelli orgogliosa di sua figlia Silvia | “Le cose facili a te non piacciono”

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo fa rispondendo alle criticherispose che non l’avrebbero mai vista piangere, mostrare i dolori che non mancano, nemmeno nella sua vita. Quella promessa l’ha mantenuta e come oggi anche altre volte pubblicando le foto di suaha mostrato solo l’orgoglio, la gioia nel vederla così forte, così speciale. La primogenita die Paolo Bonolis è sempre pronta a vincere tante sfide, la sua mamma e il suo papà l’hanno confidato più volte.suona il contrabasso, oggi si è esibita con la sua orchestra. “Perché lea te non” è il commento alla foto di sua. E’ la prima volta che si esibisce con l’orchestra al completo in un concerto ...

Pubblicità

Brenda_C__ : RT @iomidissocioo: alessia marcuzzi ha camminato affinché sonia bruganelli potesse correre ?? - Asya2803891221 : RT @iomidissocioo: alessia marcuzzi ha camminato affinché sonia bruganelli potesse correre ?? - zioale__ : RT @iomidissocioo: alessia marcuzzi ha camminato affinché sonia bruganelli potesse correre ?? - iomidissocioo : alessia marcuzzi ha camminato affinché sonia bruganelli potesse correre ?? - AngoloDV : RT @AngoloDV: GF VIP: dopo Sonia Bruganelli, lascia anche Adriana Volpe #gfvip #AngolodelleNotizie #soniabruganelli #AdrianaVolpe #isola ht… -

Today.it

La ragazza ha iniziato quest'anno a suonare il contrabasso e si è esibita insieme ...Per la quota opinionisti, reduce dal Gf vip 6ha dichiarato di abdicare nel suo ruolo in favore di terzi e la collega Adriana Volpe non sarebbe confermata al Gf vip 7. Al posto di ... Sonia Bruganelli al concerto della figlia Silvia: la foto e l'emozionante messaggio Tempo fa rispondendo alle critiche Sonia Bruganelli rispose che non l’avrebbero mai vista piangere, mostrare i dolori che non mancano, nemmeno nella sua vita. Quella promessa l’ha mantenuta e come ogg ...E' stata una giornata speciale oggi per Silvia Bonolis. La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha iniziato quest'anno a suonare il contrabasso e si è esibita per la prima volta in concerto con ...