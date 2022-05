Sì Martina, è tutto vero: sei in semifinale a Parigi! (Di martedì 31 maggio 2022) Alla sua seconda presenza nei quarti al Roland Garros Trevisan ha battuto in tre set la stellina canadese Fernandez, 17esima testa di serie. Prossima avversaria - giovedì - la vincente del derby a stelle e strisce tra Gauff (n.18) e Stephens. Già certo un “best ranking” da favola, numero 26 Leggi su federtennis (Di martedì 31 maggio 2022) Alla sua seconda presenza nei quarti al Roland Garros Trevisan ha battuto in tre set la stellina canadese Fernandez, 17esima testa di serie. Prossima avversaria - giovedì - la vincente del derby a stelle e strisce tra Gauff (n.18) e Stephens. Già certo un “best ranking” da favola, numero 26

