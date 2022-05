Sardegna | fallito assalto a portavalori sulla Statale 130 | banditi sparano ma poi scappano

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 31 maggio 2022)questa mattina nel sud dellal’a undella Sicurezza Notturna. Il mezzo è stato intercettato dai rapinatori intorno alle 8,15130, all’altezza di Domusnovas. I malviventi, dopo aver bloccato la strada con due Suv, hanno esploso almeno una decina di colpi di arma da fuoco contro il mezzo blindato che tentava di allontanarsi. Le guardie giurate sono riuscite ad attivare in tempo il dispositivo di sicurezza che macchia il denaro. I rapinatori hanno quindi desistito e sono fuggiti. È stato subito attivato il pinao anticrimine regionalee gli elicotteri di Polizia e Carabinieri si sono alzati in volo alla ricerca dei malviventi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia stradale. Il traffico in direzione di Iglesias è bloccato.