Salvini a Mosca | Draghi | “Governo non si fa spostare da queste cose”

(Adnkronos) – "Il Governo è allineato coi partner del G7 e dell'Ue e intende proseguire su questa strada. Non si fa spostare da queste cose, nella mia audizione al Copasir ho solo raccomandato – non voglio entrare nei rapporti che i membri della maggioranza possono avere – ma che è importane siano trasparenti. Questo è quanto". Così il premier Mario Draghi, rispondendo a una domanda sul possibile viaggio a Mosca di Matteo Salvini. "Il Governo, quando si è formato, si è fermamente collocato nell'Unione europea e nel rapporto storico transatlantico. In questo binario – ha insistito Draghi – si è sempre mosso e continua a muoversi".

