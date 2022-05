“Non possono tesserare Lewandowski”, doccia gelata per il Barcellona! (Di martedì 31 maggio 2022) Ormai è sempre più forte e noto l’interesse dei blugrana per Robert Lewandowski, infatti la dirigenza del Barcellona sta cercando in tutti i modi di lavorare duramente per riuscire a portare il polacco in Spagna. Ma a mettere a freno la trattiva c’ha pensato Javier Tebas, presidente della Liga. Tebas durante l’evento Europa Press Sports Breakfasts si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni in merito alla vicenda: “Lewandowski al Barcellona? Oggi non possono ingaggiarlo”. Ha dichiarato il presidente. “Il Barcellona sa cosa deve fare. Conosce perfettamente le nostre regole di controllo economico e la sua situazione finanziaria. Le regole servono per evitare grossi problemi economici negli enti. Non so se venderà De Jong, Pedri o Pepito Pérez“. Ha aggiunto Tebas. Tebas ... Leggi su rompipallone (Di martedì 31 maggio 2022) Ormai è sempre più forte e noto l’interesse dei blugrana per Robert, infatti la dirigenza del Barcellona sta cercando in tutti i modi di lavorare duramente per riuscire a portare il polacco in Spagna. Ma a mettere a freno la trattiva c’ha pensato Javier Tebas, presidente della Liga. Tebas durante l’evento Europa Press Sports Breakfasts si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni in merito alla vicenda: “al Barcellona? Oggi noningaggiarlo”. Ha dichiarato il presidente. “Il Barcellona sa cosa deve fare. Conosce perfettamente le nostre regole di controllo economico e la sua situazione finanziaria. Le regole servono per evitare grossi problemi economici negli enti. Non so se venderà De Jong, Pedri o Pepito Pérez“. Ha aggiunto Tebas. Tebas ...

Pubblicità

GiovaQuez : Sua Beatitudine: 'Con la manipolazione genetica si possono fare cose di una mostruosità inimmaginabile. Questo va n… - christianrocca : Mini Kissinger Ripensandoci, i propagandisti del Cremlino in tv non possono che alzare la qualità del dibattito i… - marcoconterio : ?????? Non solo Alessandro Bastoni, anche Federico Dimarco nel mirino della Premier League: sul mancino dell'#Inter c… - forsebetta : Dio cristo ma almeno evitate di postare foto spoiler di stranger things? Ci sono persone che hanno una vita e non p… - mrk4m1 : @colorARTillery Ciò che 'spetta' lo determa il mercato, è il sistema dei prezzi. Se lo stipendio non rappresenta la… -