Milan, i tifosi non stanno nella pelle: la notizia è una manna per Pioli (Di martedì 31 maggio 2022) Il Milan si gode lo Scudetto, ma arriva la notizia che è una vera e propria manna per Pioli e Maldini. I tifosi non stanno più nella pelle. Chiuso un campionato, il prossimo è già dietro l’angolo. Sì, saremo pure qualche settimana dopo la vittoria dello Scudetto, ma il Milan non vuole farsi trovare impreparato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 31 maggio 2022) Ilsi gode lo Scudetto, ma arriva lache è una vera e propriapere Maldini. Inonpiù. Chiuso un campionato, il prossimo è già dietro l’angolo. Sì, saremo pure qualche settimana dopo la vittoria dello Scudetto, ma ilnon vuole farsi trovare impreparato Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

capuanogio : Gerry #Cardinale era in piazza Duomo domenica scorsa a festeggiare con i tifosi lo scudetto del #Milan appena conqu… - PietroMazzara : È stato stimato in 1 milione di persone l’affluenza dei tifosi del #Milan lungo il tragitto del pullman scoperto da… - FBiasin : “Il nuovo stadio non può avere 55mila spettatori, serve un impianto grande almeno come #SanSiro”. Creare un’élite… - evivanco7 : RT @NonEvoluto: #Elliott non manterrà il 30% del #Milan perchè affezionatosi ai colori e i suoi tifosi, come romanticamente letto in giro.… - tozzo82 : RT @pasqlaragione: ?? - Scaroni: “Maldini è stato un elemento chiave per arrivare allo scudetto, figuriamoci se voglio che parta. Ai tifosi… -