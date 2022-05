Milan, guai in arrivo dalla festa scudetto: i nomi dei 4 calciatori sotto inchiesta (Di martedì 31 maggio 2022) Il Milan continua a festeggiare la vittoria dello scudetto, la squadra di Stefano Pioli ha conquistato un risultato eccezionale e sorprendente. L’apoteosi è stata raggiunta al fischio finale della partita contro il Sassuolo, poi la festa ha scatenato calciatori e tifosi. Secondo quanto riporta ‘Il Tempo’ quattro calciatori sarebbero sotto inchiesta per la festa scudetto. Maignan e Krunic sono accusati di aver esposto sul pullman uno striscione con la scritta: “la Coppa Italia mettitela nel cu**”, con riferito alla vittoria dell’Inter. Tonali ha indossato una maglietta con “una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale” nei confronti del club nerazzurro: “Inter mer**”. Infine ancora Krunic, insieme a Theo Hernandez, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 31 maggio 2022) Ilcontinua a festeggiare la vittoria dello, la squadra di Stefano Pioli ha conquistato un risultato eccezionale e sorprendente. L’apoteosi è stata raggiunta al fischio finale della partita contro il Sassuolo, poi laha scatenatoe tifosi. Secondo quanto riporta ‘Il Tempo’ quattrosarebberoper la. Maignan e Krunic sono accusati di aver esposto sul pullman uno striscione con la scritta: “la Coppa Italia mettitela nel cu**”, con riferito alla vittoria dell’Inter. Tonali ha indossato una maglietta con “una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale” nei confronti del club nerazzurro: “Inter mer**”. Infine ancora Krunic, insieme a Theo Hernandez, ...

