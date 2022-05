Martina Trevisan va in semifinale del Roland Garros (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - Nove anni dopo Sara Errani un'altra tennista italiana arriva in semifinale al Roland Garros: Martina Trevisan, 28enne fiorentina numero 53 del mondo, ha battuto in tre set Leylah Annie Fernandez 6-2 6-7 6-3 nei quarti. Leggi su agi (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - Nove anni dopo Sara Errani un'altra tennista italiana arriva inal Roland, 28enne fiorentina numero 53 del mondo, ha battuto in tre set Leylah Annie Fernandez 6-2 6-7 6-3 nei quarti.

Pubblicità

LiaCapizzi : Quel tatuaggio. Lo ha fatto quando è rientrata nel mondo del tennis dopo gli anni bui (2010-14). La scritta 'Ad Mai… - Agenzia_Ansa : FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti… - angelomangiante : +++ROLAND GARROS. PRIMA SEMIFINALE IN CARRIERA IN UNO SLAM PER MARTINA TREVISAN+++ Battuta 6-2 6-7 6-3 la Fernande… - SkySport : ?? MARTINA TREVISAN A SKY SPORT ?? Semifinalista al Roland Garros ? Martina Trevisan è diventata l'ottava tennista it… - fabbri333 : Tennis: impresa Martina Trevisan, è in semifinale al Roland Garros - Sport - ANSA -