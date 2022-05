LIVE Djokovic-Nadal 0-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: break in avvio dello spagnolo dopo 10 minuti di gioco (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e diritto di Djokovic. 15-0 Lunga la risposta di Nadal. 0-2 CONTROPIEDE DI ROVESCIO SULLA PALLA CORTA E break CONFERMATO! 40-30 ROVESCIO LUNGOLINEA VINCENTE DI Nadal! 30-30 Djokovic trova profondità in risposta: errore dell’iberico. 30-15 Ace dello spagnolo. 15-15 Servizio e diritto di Nadal. 0-15 Lungo il diritto a sventaglio di Nadal. 0-1 break IN avvio DI Nadal CHE VINCE IL PRIMO GAME dopo 10 minuti 40-AD È UN GAME SUBITO SPETTACOLARE! Nadal muove l’avversario e trova un gran lungolinea. 40-40 Rovescio lungolinea solido di ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio e diritto di. 15-0 Lunga la risposta di. 0-2 CONTROPIEDE DI ROVESCIO SULLA PALLA CORTA ECONFERMATO! 40-30 ROVESCIO LUNGOLINEA VINCENTE DI! 30-30trova profondità in risposta: errore dell’iberico. 30-15 Ace. 15-15 Servizio e diritto di. 0-15 Lungo il diritto a sventaglio di. 0-1INDICHE VINCE IL PRIMO GAME1040-AD È UN GAME SUBITO SPETTACOLARE!muove l’avversario e trova un gran lungolinea. 40-40 Rovescio lungolinea solido di ...

