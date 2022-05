La sfida tra Djokovic e Nadal è molto di più di un quarto di finale (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - Sarà ancora Rafael Nadal contro Novak Djokovic, per la 59esima volta nella loro ormai lunga e leggendaria rivalità. Stavolta, però, non è un incontro che vale un titolo o l'accesso a una finale dello Slam. I due campioni si giocheranno un quarto di finale al Roland Garros, come nel 2015, quando fu il serbo a imporsi in 3 set per poi andare però a perdere l'atto conclusivo del torneo contro Wawrinka. Sono i numeri a raccontare l'equilibrio esistente tra Nole e Rafa: 30 vittorie a 28 per il nativo di Belgrado in termini assoluti e 16-13 se si considerano le finali con in palio un trofeo. Lo scenario si ribalta però se si prendono in esame i match sulla terra rossa: a condurre stavolta, per 18 a 9, e il maiorchino. In particolare, prendendo in esame solo i match disputati al Roland Garros, il ... Leggi su agi (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - Sarà ancora Rafaelcontro Novak, per la 59esima volta nella loro ormai lunga e leggendaria rivalità. Stavolta, però, non è un incontro che vale un titolo o l'accesso a unadello Slam. I due campioni si giocheranno undial Roland Garros, come nel 2015, quando fu il serbo a imporsi in 3 set per poi andare però a perdere l'atto conclusivo del torneo contro Wawrinka. Sono i numeri a raccontare l'equilibrio esistente tra Nole e Rafa: 30 vittorie a 28 per il nativo di Belgrado in termini assoluti e 16-13 se si considerano le finali con in palio un trofeo. Lo scenario si ribalta però se si prendono in esame i match sulla terra rossa: a condurre stavolta, per 18 a 9, e il maiorchino. In particolare, prendendo in esame solo i match disputati al Roland Garros, il ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SONEGO VOLA! ?? ???? Senza storia la sfida tra Lorenzo e il tedesco Gojowczyk: 3-0 e 2° turno in tasca per il nostro… - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ?? SUPER MARTINA Storico accesso in semifinale per Martina Trevisan al #RolandGarros. L’ azzurra ha battuto nei quarti la… - stefanodirusso1 : La politica italiana è stata trasformata in un derby tra onesti e ladri, ma dovrebbe rappresentare una sfida tra co… - 7makemoney : RT @7makemoney: Business Box Challenge_Revisione: Business Box Italia Per saperne di più: - tvdellosport : ?? SUPER MARTINA Storico accesso in semifinale per Martina Trevisan al #RolandGarros. L’ azzurra ha battuto nei qua… -