La cena di Salvini con Razov fa traballare il governo. Letta: «Non finisca a tarallucci e vino» (Di martedì 31 maggio 2022) “Indovina chi viene a cena?“. No, non è il remake della storia d’amore tra una lei bianca e un lui nero nella San Francisco degli anni ’60, bensì di un incontro a tavola tra Matteo Salvini, l’ambasciatore russo in Italia Razov e l’ex-deputato forzista Antonio Capuano nella sua nuova veste di consigliere diplomatico. Tutto nella norma se non fosse che – come rivela il Domani – la cena a tre sarebbe avvenuta lo scorso 1 marzo, cioè ad una settimana dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Un dettaglio che ribalta la prospettiva: a quell’epoca, infatti, l’Italia ha già condannato l’aggressione finendo nella black list del Cremlino. Prudenza avrebbe quindi dovuto consigliare al leader leghista di concordare (quantomeno di informare) il premier Mario Draghi e/o il ministro Di Maio. Fonti di Palazzo Chigi hanno ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) “Indovina chi viene a?“. No, non è il remake della storia d’amore tra una lei bianca e un lui nero nella San Francisco degli anni ’60, bensì di un incontro a tavola tra Matteo, l’ambasciatore russo in Italiae l’ex-deputato forzista Antonio Capuano nella sua nuova veste di consigliere diplomatico. Tutto nella norma se non fosse che – come rivela il Domani – laa tre sarebbe avvenuta lo scorso 1 marzo, cioè ad una settimana dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Un dettaglio che ribalta la prospettiva: a quell’epoca, infatti, l’Italia ha già condannato l’aggressione finendo nella black list del Cremlino. Prudenza avrebbe quindi dovuto consigliare al leader leghista di concordare (quantomeno di informare) il premier Mario Draghi e/o il ministro Di Maio. Fonti di Palazzo Chigi hanno ...

