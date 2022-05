Juve, un difensore da 20 milioni (Di martedì 31 maggio 2022) Tra i rebus di mercato della Fiorentina c'è quello legato al futuro di Nikola Milenkovic. Il giocatore ha il contratto in scadenza... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Tra i rebus di mercato della Fiorentina c'è quello legato al futuro di Nikola Milenkovic. Il giocatore ha il contratto in scadenza...

Pubblicità

tvdellosport : JUVE, CONTATTI CON L'UDINESE PER #UDOGIE Spunta la #Juventus per Destiny Udogie: il difensore classe 2002 è molto… - sportli26181512 : Juve, un difensore da 20 milioni: Tra i rebus di mercato della Fiorentina c'è quello legato al futuro di Nikola Mil… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Juve, #Demiral potrebbe tornare dall'Atalanta. Per restare? Gli scenari #Juve - EngelsSildes : @IaconeOsvaldo Lo tieni alla Juve e risparmi per il difensore. Ma la vedo difficile, l'hanno cacciato via - SoloNapoli5 : @SkySport Munnezz!!! Sei il difensore più scarso della storia della nazionale Se non giocavi nella juve, il massimo… -