Guess My Age è stato chiuso per sempre, Max Giusti spiega perché (Di martedì 31 maggio 2022) Guess My Age – Indovina l’età è stato un game show televisivo a premi italiano, prodotto da Magnolia, andato in onda dal 28 agosto 2017 al 29 aprile 2022 su Tv8 dal lunedì al venerdì nella fascia di access prime time. Così si legge su Wikipedia. Ma perché “è stato”? perché il game show è stato chiuso per sempre. Dopo 837 puntate, cinque edizioni e due conduttori (prima Enrico Papi, poi Max Giusti), il programma è stato chiuso. Chi sostiene però che sia stato chiuso per bassi ascolti mente sapendo di mentire perché quelli sono sempre stati costanti e buoni. Intervistato da TvBlog, Max Giusti ha così ... Leggi su biccy (Di martedì 31 maggio 2022)My Age – Indovina l’età èun game show televisivo a premi italiano, prodotto da Magnolia, andato in onda dal 28 agosto 2017 al 29 aprile 2022 su Tv8 dal lunedì al venerdì nella fascia di access prime time. Così si legge su Wikipedia. Ma“è”?il game show èper. Dopo 837 puntate, cinque edizioni e due conduttori (prima Enrico Papi, poi Max), il programma è. Chi sostiene però che siaper bassi ascolti mente sapendo di mentirequelli sonostati costanti e buoni. Intervida TvBlog, Maxha così ...

Pubblicità

Luca_zone : RT @BITCHYFit: Guess My Age è stato chiuso per sempre, Max Giusti spiega perché - BITCHYFit : Guess My Age è stato chiuso per sempre, Max Giusti spiega perché - ParliamoDiNews : Guess My Age sospeso: per Max Giusti è colpa di Alessandro Borghese #AlessandroBorghese #guessmyage #maxgiusti… - occhio_notizie : Guess My Age è stato sospeso: il conduttore Max Giusti, ha svelato che dietro la chiusura del suo show c’entrerebbe… - SerieTvserie : Max Giusti a TvBlog: “Su Rai2 c’è posto per me, ma dipende tutto da Boss in Incognito”. E su Guess my age… -