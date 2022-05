Erdogan discute con Putin i piani di incursione della Turchia in Siria

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 31 maggio 2022) Il presidente turcocon Vladimirdell’operazione militareficata da Ankara nel nordguerra in Ucraina. E’ quanto riportato in una nota di lunedì dell’ufficio stampa di. Ankara ha avuto una buona corsa diplomatica quest’anno, ma le sue sfidene non sono andate da nessuna parte. Un piano che