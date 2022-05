Ecco le riflessioni di Aurora sul tema “Antenne che intercettano”

(Di martedì 31 maggio 2022) Martedì 7 giugno si svolgerà in streaming la premiazione del Concorso Nazionale, organizzato dalla Caritas Italiana in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, sulche”. Ilera incentrato sulla sfida, a partire dai banchi di scuola, ad esserecapaci di intercettare bisogni e costruire relazioni attente, mantenendo uno sguardo rivolto verso l’alto e verso l’altro. Nella sezione “Scritto” per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, è risultata vincitrice una studentessa di 4^ Classico del Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio,Beretta, mentre la classe 4^ Classico ha ricevuto una menzione speciale per il percorso didattico svolto, che ha coinvolto le discipline di italiano, filosofia e religione. Presentiamo le ...

Pubblicità

gionatanews : Vogliamo proprio fare il 'mestiere' di Dio! (Giovanni 16:29-33) - Riflessioni di don Fabio Giovanni 16:29-33: «Ecco… - morenagulp : ecco la #recensione di 'Al giardino ancora non l'ho detto' di Pia Pera: riflessioni in forma diaristica sulla propr… - akira22foto : @AmiciPoesia ecco alcune rime con riflessioni e conflitti interiori direttamente dalle mia budella… - Beppe_murg : Ecco un altro fenomeno che pone riflessioni da asilo nido - notizie_milan : Ordine sul caso Maldini-Milan: ecco le riflessioni -

Orizzonte Scuola

... "ma sarò più vicino a Cristo", come osservava nelledel 1919, aggiungendo, qualche ... che, per Montini, consisteva nell'avere "Dio per principio, Dio per fine; verità e giustizia,l'u ...Centodieci anni di attesa edl'apocalisse. A Monza e provincia in molti hanno pensato qui è ... Come si districherà nel ginepraio della passione "Servirannoprofonde, non so dove starà ... Cos’è la scuola… riflessioni di fine anno Filippo Boschi> «Ogni volta che riusciamo a portare l’innovazione nelle aziende italiane riteniamo di aver centrato la missione del Made» ...Ricapitolando. La questione parcheggi è solo l’ultima, in ordine cronologico, rispetto alle tante questioni che minano la capacità della classe politica di questa città di essere in grado di adottare ...