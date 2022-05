Covid, Israele si prepara a sesta ondata: si teme per giovani e donne incinte (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Israele si sta preparando a una nuova ondata, la sesta, della pandemia causata dal coronavirus. Lo ha detto lo ‘zar del Covid’ Salman Zarka, responsabile del piano contro il coronavirus in Israele, spiegando che il ministero della Salute di Tel Aviv sta monitorando tutte le nuove varianti che stanno emergendo nel mondo. Nel corso di una conferenza stampa Zarka ha anche spiegato che “la prossima ondata può essere simile a quella causata dall’Omicron, ma gli esperti di salute sono preoccupati dalla possibilità che una nuova variante della specie Delta, che risulta più aggressiva, possa colpire gravemente la popolazione giovane e le donne in gravidanza”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) –si stando a una nuova, la, della pandemia causata dal coronavirus. Lo ha detto lo ‘zar del’ Salman Zarka, responsabile del piano contro il coronavirus in, spiegando che il ministero della Salute di Tel Aviv sta monitorando tutte le nuove varianti che stanno emergendo nel mondo. Nel corso di una conferenza stampa Zarka ha anche spiegato che “la prossimapuò essere simile a quella causata dall’Omicron, ma gli esperti di salute sono preoccupati dalla possibilità che una nuova variante della specie Delta, che risulta più aggressiva, possa colpire gravemente la popolazione giovane e lein gravidanza”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

ledicoladelsud : Covid, Israele si prepara a sesta ondata: si teme per giovani e donne incinte - italiaserait : Covid, Israele si prepara a sesta ondata: si teme per giovani e donne incinte - LocalPage3 : Covid, Israele si prepara a sesta ondata: si teme per giovani e donne incinte - fisco24_info : Covid, Israele si prepara a sesta ondata: si teme per giovani e donne incinte: (Adnkronos) - Ministero monitora tut… - _ANT__Z_ : @ramboz1973 @CarloPulsoni @Comunardo Molti italiani che consideravano i bambini morti a causa del covid solo una pe… -