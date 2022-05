Chi è Coco Gauff, l’avversaria di Martina Trevisan in semifinale. C’è un precedente al Roland Garros 2020… (Di martedì 31 maggio 2022) Sarà Coco Gauff l’avversaria di Martina Trevisan giovedì 2 giugno nella semifinale del Roland Garros 2022. La giovane americana classe 2004 ha infatti avuto la meglio per 7-5 6-2 sulla connazionale Sloane Stephens (ex finalista di Parigi), superando per la prima volta in carriera lo scoglio dei quarti di finale in un Grand Slam (come l’azzurra). La nativa di Delray Beach è considerata da tempo una futura stella del tennis mondiale, per la sua incredibile precocità ai massimi livelli e per la qualità di gioco espressa fin da ragazzina. Gauff fu capace addirittura di raggiungere la finale degli US Open Juniores 2013 a soli tredici anni, mentre nella stagione successiva riuscì a vincere (sempre in campo giovanile) il ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Saràdigiovedì 2 giugno nelladel2022. La giovane americana classe 2004 ha infatti avuto la meglio per 7-5 6-2 sulla connazionale Sloane Stephens (ex finalista di Parigi), superando per la prima volta in carriera lo scoglio dei quarti di finale in un Grand Slam (come l’azzurra). La nativa di Delray Beach è considerata da tempo una futura stella del tennis mondiale, per la sua incredibile precocità ai massimi livelli e per la qualità di gioco espressa fin da ragazzina.fu capace addirittura di raggiungere la finale degli US Open Juniores 2013 a soli tredici anni, mentre nella stagione successiva riuscì a vincere (sempre in campo giovanile) il ...

