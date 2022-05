Cassano: «Perché nessuno dice che Ancelotti ha avuto fortuna?» (Di martedì 31 maggio 2022) L’ex attaccante italiano Cassano ha commentato la vittoria della Champions League con il Real Madrid da parte di Ancelotti Antonio Cassano, nel corso della Bobo TV su Twitch, ha commentato la vittoria della Champions League da parte del Real Madrid lanciando anche una provocazione a Carlo Ancelotti. LE PAROLE – «Certo, vanno fatti i complimenti al Real Madrid e ad Ancelotti, Perché poi le bacheche parlano chiaro e loro hanno portato a casa la Champions. Tra 10 anni conterà questo, la bacheca e la vittoria della coppa. Poi però vado nel dettaglio ad analizzare: il Liverpool ha fatto 26 tiri, il Real Madrid solo 2. E il gol di Vinicius nasce da una ciabattata di Valverde. Ripeto, io faccio i complimenti al Real e ad Ancelotti, Perché è giusto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) L’ex attaccante italianoha commentato la vittoria della Champions League con il Real Madrid da parte diAntonio, nel corso della Bobo TV su Twitch, ha commentato la vittoria della Champions League da parte del Real Madrid lanciando anche una provocazione a Carlo. LE PAROLE – «Certo, vanno fatti i complimenti al Real Madrid e adpoi le bacheche parlano chiaro e loro hanno portato a casa la Champions. Tra 10 anni conterà questo, la bacheca e la vittoria della coppa. Poi però vado nel dettaglio ad analizzare: il Liverpool ha fatto 26 tiri, il Real Madrid solo 2. E il gol di Vinicius nasce da una ciabattata di Valverde. Ripeto, io faccio i complimenti al Real e adè giusto ...

