Biden: "La democrazia non e' perfetta ma vale la pena lottare per essa" (Di martedì 31 maggio 2022) Nel suo discorso al cimitero di Arlington per il Memorial Day, Joe Biden ha denunciato "l'aggressione russa" e ha parlato della resistenza ucraina che difende valori che - ha sottolineato - "non ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Nel suo discorso al cimitero di Arlington per il Memorial Day, Joeha denunciato "l'aggressione russa" e ha parlato della resistenza ucraina che difende valori che - ha sottolineato - "non ...

Pubblicità

PhryneFisher4 : RT @fratotolo2: #Biden: 'La democrazia non è perfetta. Non è mai stata buona, perfetta' Se lo dice lui… - Nicola23453287 : RT @fratotolo2: #Biden: 'La democrazia non è perfetta. Non è mai stata buona, perfetta' Se lo dice lui… - EnzoNotaristefa : Secondo voi #Biden può con le rogne di casa sua, affermare di poter 'esportare la democrazia'? Mi sa che la 'dem… - SfigaCatrame : Joe #Biden: 'La democrazia non è mai perfetta'. Lo dicono anche in Palestina. - alexmelo7711 : @mattino5 @Pierferdinando bel discorso, bravo come si chiama il tipo....allora ci spieghi come mai biden ha allarga… -