All' Aoup 15mila interventi di chirurgia robotica in due anni - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 31 maggio 2022) I sindaci Conti, Salvetti e Di Maio in vista al centro didell'Con volumi di attività che dal 2019 al 2021, in piena pandemia, hanno fatto superare i 15 milanel ...

Pubblicità

LA NAZIONE

...dei sindaci dell'area vasta nord - ovest e a fare gli onori di casa era presente la direttrice generale dell', Silvia Briani. In Toscana sono 14 le piattaforme robotiche, di cui 11 dedicate'...... alcuni dei chirurghi dell'area vasta nord - ovest fra i tanti (circa una quarantina) che operano i loro pazienti sulle piattaforme Da Vinci in dotazione'incontro stamani, martedì 31 ... All'Aoup 15mila interventi di chirurgia robotica in due anni Dati record dal 2019 al 2021. L'assessore regionale Bezzini, la Toscana modello, innovazione soprattutto nelle strutture pubbliche ...L’Oncologia dell’Aoup scrive pagine importanti sulla prestigiosa rivista “Lancet Oncology”. Sono stati pubblicati, infatti, i risultati di nuovo studio ...