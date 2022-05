Addio al partigiano Smuraglia | “Instancabile | a Bergamo l’ultima volta nel 2017”

(Di martedì 31 maggio 2022) Si è spento Carlo, presidente emerito dell’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia. Nato ad Ancona il 12 agosto 1923, avrebbe compiuto 99 anni il prossimo 30 maggio: è morto a Milano nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 maggio concludendo una vita ricca di impegno e passione civile. Da ragazzo ha vissuto in prima persona la Resistenza e per tutta la sua esistenza ne ha portato avanti i valori.combattente, volontario nel Corpo italiano di liberazione, è stato avvocato, professore ordinario di diritto del lavoro e docente all’Università Statale di Milano, Facoltà di scienze politiche. Inoltre, ha rivestito la carica di consigliere regionale in Regione Lombardia dal 1970 al 1985; presidente del consiglio regionale lombardo dall’aprile 1978 al giugno 1980; componente del Consiglio Superiore della Magistratura dal febbraio ...

