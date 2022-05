Vergognoso | la tomba di Alfredino Rampi profanata con undici svastiche

(Di lunedì 30 maggio 2022) LadiLa morte del piccolo, caduto in un pozzo a Vermicino nel giugno del 1981, ha segnato la storia del nostro Paese e la nascita della tv verità, con un’edizione straordinaria del tg lunga diciotto ore che mostrò al pubblico i vani tentativi fatti per salvarlo. Oggi, quella triste pagina di cronaca torna alla ribalta per un attodi cui si cercano i responsabili: ladel bambino è statae imbrattata con ben. A dare la notizia il TGR della Regione Lazio, che ha mostrato le immagini riprese al cimitero Verano di Roma, dove il bambino riposa accanto al fratello, morto nel 2015: dal momento che domenica 22 maggio la lapide era pulita, la profanazione sarebbe ...

Vergognoso: la tomba Alfredino Rampi profanata con undici svastiche La morte del piccolo Alfredino Rampi, caduto in un pozzo a Vermicino nel giugno del 1981, ha segnato la storia del nostro Paese e la nascita della tv verità, con un'edizione straordinaria del tg lunga ...La tomba di Alfredino Rampi è stata profanata con insulti e ... Chissà che non si arrivi in questo caso a individuare i responsabili di questo gesto davvero vergognoso, avvenuto in un giorno di maggio ...