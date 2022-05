Ucraina, cos’è rimasto dell’Europa di vent’anni fa? (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono andato a rileggermi un’intervista di Repubblica all’allora presidente della Commissione Europea Romano Prodi, rilasciata all’indomani della firma ‘storica’ dei trattati di adesione che decretarono, nel 2003-2004, il più consistente allargamento dell’Ue a nuovi membri. In quell’intervista, Prodi rivendicava di essere riuscito a ottenere non sei nuovi Stati membri, come previsto, ma dieci, e ricordava che con altri paesi l’Unione rafforzava politiche di vicinato. Tra questi, in quello che veniva definito un “anello di amici”, il Marocco e la Russia, sulla quale pesava la richiesta di Silvio Berlusconi di farla entrare proprio nell’Ue. Prodi, all’incalzare del giornalista, rispondeva che l’allora ministro degli esteri russo Ivanov non aveva avanzato richieste in tal senso, e che anzi già Putin aveva dichiarato di non voler entrare nell’Unione. E chiosava che un allargamento senza un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono andato a rileggermi un’intervista di Repubblica all’allora presidente della Commissione Europea Romano Prodi, rilasciata all’indomani della firma ‘storica’ dei trattati di adesione che decretarono, nel 2003-2004, il più consistente allargamento dell’Ue a nuovi membri. In quell’intervista, Prodi rivendicava di essere riuscito a ottenere non sei nuovi Stati membri, come previsto, ma dieci, e ricordava che con altri paesi l’Unione rafforzava politiche di vicinato. Tra questi, in quello che veniva definito un “anello di amici”, il Marocco e la Russia, sulla quale pesava la richiesta di Silvio Berlusconi di farla entrare proprio nell’Ue. Prodi, all’incalzare del giornalista, rispondeva che l’allora ministro degli esteri russo Ivanov non aveva avanzato richieste in tal senso, e che anzi già Putin aveva dichiarato di non voler entrare nell’Unione. E chiosava che un allargamento senza un ...

