(Di lunedì 30 maggio 2022) Jessicacompleta un tris di giocatrici "born in the USA" neidi finale del Roland Garros. La numero 11 WTA ha battuto in rimonta, 46 62 63, la rumena Irina - Camelia Begu con cui non ...

im_jordanv : #RolandGarros | BACK TO BACK QF Dopo i quarti agli AO, Jessica Pegula ???? giocherà i quarti anche del RG. 4-6, 6-2,… - GianScudieri : Le due teste di serie più alte nel tabellone femminile al #RolandGarros sono la Swiatek (1) e la Pegula (11) e salv… -

Tiscali

... lo scorso gennaio) e oggi si trova a due soli set da una grande qualificazione aidi finale. Dobbiamo anche segnalare che sul campo Suzanne Lengle sta per iniziare il match tra Jessica...Grazie alla quarta vittoria consecutiva,ha raggiunto neiSloane Stephens e Coco Gauff, che sono inserite dalla parte opposta, nella metà bassa del tabellone. Per un posto in ... Pegula ai quarti, è festa USA a Parigi Jessica Pegula completa un tris di giocatrici 'born in the USA' nei quarti di finale del Roland Garros. La numero 11 WTA ha battuto in rimonta, 46 ...PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Iga Swiatek approda ai quarti di finale del Roland Garros femminile. La 21enne polacca, numero uno del mondo e del tabellone, soffre più del previsto ma alla fine piega ...