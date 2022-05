No Vax, Sì Putin. Infowar russa sull’Italia tra hacker e propaganda (Di lunedì 30 maggio 2022) No Vax, Sì Putin. Contro il vaccino e a favore di Vladimir Putin, dunque contro l’Ucraina. Posizioni che spesso vanno di pari passo nella sfera di disinformazione russa. Lo fanno anche nel mondo di Killnet, il collettivo di hacker filorusso che è tornato a minacciare l’Italia di un “colpo irreparabile” nella giornata di oggi. Nei giorni scorsi il gruppo ha colpito diversi siti istituzionali italiani con attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service), cioè inondandoli di richieste fino a renderli saturi e dunque irraggiungibili. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine mentre l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha invitato aziende e istituzioni ad alzare la guardia vista la possibilità di un salto di qualità della campagna offensiva. “Non è escluso” che presto “gli attacchi saranno più ... Leggi su formiche (Di lunedì 30 maggio 2022) No Vax, Sì. Contro il vaccino e a favore di Vladimir, dunque contro l’Ucraina. Posizioni che spesso vanno di pari passo nella sfera di disinformazione. Lo fanno anche nel mondo di Killnet, il collettivo difilorusso che è tornato a minacciare l’Italia di un “colpo irreparabile” nella giornata di oggi. Nei giorni scorsi il gruppo ha colpito diversi siti istituzionali italiani con attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service), cioè inondandoli di richieste fino a renderli saturi e dunque irraggiungibili. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine mentre l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha invitato aziende e istituzioni ad alzare la guardia vista la possibilità di un salto di qualità della campagna offensiva. “Non è escluso” che presto “gli attacchi saranno più ...

