Napoli, De Laurentiis allo scoperto: 'Ho parlato con l'agente di Bernardeschi' (Di lunedì 30 maggio 2022) Rinnovi importanti, un'altra frecciata al presidente Figc Gravina , ma soprattutto l'annuncio del possibile arrivo di uno svincolato illustre. Aurelio De Laurentiis tocca tutti gli argomenti d'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 30 maggio 2022) Rinnovi importanti, un'altra frecciata al presidente Figc Gravina , ma soprattutto l'annuncio del possibile arrivo di uno svincolato illustre. Aurelio Detocca tutti gli argomenti d'...

Advertising

claudioruss : De Laurentiis su #Koulibaly e #Mertens: 'Il momento delle cifre fuori logica? Siamo andati fuorigiri. Dipenderà da… - DiMarzio : #Napoli, le parole di #DeLaurentiis in conferenza - persemprecalcio : ?????? Aurelio #DeLaurentiis ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Castel Di Sangro… - yashin_na : @diego_tvl @Napoli_Report La cifra per la stagione scorsa è pari a 2.207.500 euro. Compensi che rimangono “in famig… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Napoli, le parole di #DeLaurentiis in conferenza -